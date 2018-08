Saint-Gor, France

Un harnais, des cordes et des chaussures spécifiques pour grimper aux arbres. Philippe Couture est parfaitement équipé pour grimper sur l'un des pins de Claude à Saint-Gor, près de Roquefort. Depuis plusieurs années, il vient travailler pour le retraité. Philippe a 55 ans et il apprécie toujours autant de grimper aux arbres pour installer les appeaux, un instrument ou une plateforme qui doit attirer la palombe. Le quinquagénaire les répare et taille les pins pour dégager la vue des chasseurs : " On ne peut pas décrire ce que l'on ressent quand on est en haut, quand je passe une grande période sans monter, il y a un petit manque d'adrénaline " . Il arrive que Philippe grimpe jusqu'à 30 mètres de hauteur selon l'âge du pin.

L'été c'est le moment où on répare la palombière

Le grand rush pour Philippe, c'est l'été, c'est à ce moment là que les chasseurs se rendent compte des réparations à faire, suite aux intempéries ou à la repousse naturelle des arbres durant l'hiver. En ce moment, il a des rendez-vous jusqu'en septembre soit quelques semaines avant le début de la chasse à la palombe, qui se pratique généralement début octobre.

Quand on répare des appeaux, il faut s'adapter à chaque chasseur pour Philippe : "Chez notre ami Claude, lui, il souhaite avoir des pins très nettoyés, d'autres les veulent un peu mois, il faut composer". En général, le nettoyage d'un pin pour la chasse à la palombe dure 1 h, "certains sont plus rapides mais je préfère bien faire les choses ".

Philippe a appris à grimper et à réparer les appeaux "sur le tas"

Ce n'est pas l'activité principale de Philippe, il a commencé à faire ça avec des copains, " il fallait installer des appeaux lorsqu'on allait chasser et personne ne savait le faire. Du coup, c'est tombé sur moi". Aujourd'hui, il travaille dans une entreprise d'hydraulique et ces jours de repos, il passe la plupart du temps, à travailler dans les arbres pour réparer les appeaux.