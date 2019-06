Dans les prisons, le personnel pénitentiaire et les détenus affrontent la canicule

Département Mayenne, France

C'est un début d'été suffocant et certains doivent faire face à des conditions particulièrement difficiles. C'est le cas des détenus dans les prisons. Les personnels pénitentiaires mettent en place différentes mesures pour rendre cette chaleur supportable.

Une douche par jour au lieu d'une douche tous les deux jours en temps normal

Dans les établissements, comme à la maison d'arrêt de Laval par exemple, on s'adapte comme on peut souligne Daniel Joliet, secrétaire régional adjoint du syndicat des surveillants UNSA-UFAP : "dans les cellules, les détenus n'ont pas trop de problèmes, ils peuvent ouvrir les fenêtres, utiliser le frigo et parfois humidifier un linge qu'ils mettent sur un ventilateur pour avoir de l'air frais". La direction de l'établissement mayennais fait savoir qu'il autorise en ce moment une douche par jour, c'est habituellement une douche tous les deux jours, et incite les détenus à se rendre dans la cour de promenade le matin quand les températures ne sont pas trop élevées.

Un fichier des détenus fragiles

A l'extérieur les règles changent exceptionnellement : "lors des promenades, on est plus souple. Les détenus peuvent prendre des bouteilles d'eau, ce qui n'est pas autorisé en temps normal. On a aussi des brumisateurs ou des douchettes". L'administration pénitentiaire possède par ailleurs un fichier des détenus fragiles ou vulnérables. Les surveillants ont donc pour mission d'aller les voir plus régulièrement que d'habitude : "on fait notre maximum pour qu'ils restent tous en bonne santé".Aucun incident lié à la chaleur n'a, pour l'instant, été observé dans une prison de la région Pays de la Loire.