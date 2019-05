PHOTOS - Dans les vignes du Châtillonnais les tours antigel ont bien fonctionné

Le thermomètre est bien descendu ces dernières nuits et en Côte-d'or les viticulteurs ont peu dormi, ils sont sur leur garde avec un possible nouvel épisode de gel. Dans le Châtillonnais, les tours antigel de Yannick Grados ont bien fonctionné. Reportage à Molesme.

Molesme, France

C'est dans le Châtillonnais surtout, que les températures ont été les plus rudes ces derniers jours. Mais sur la route des crémants ils sont nombreux à s'être équipés de tours antigel et autres bougies de paraffine pour lutter contre le gel et chez Yannick Grados, producteur de crémant à Molesme, les résultats sont satisfaisants. "Sur des gelées de moins 1° moins 2°, on a eu zéro dégât" se réjouit le viticulteur. Sur ses neuf hectares, il a choisi d'en protéger cinq, ce sont les parcelles les plus exposées au gel.

Pas de dégât ces derniers jours dans les parcelles de Yannick Grados à Molesme. © Radio France - Stéphanie Perenon

"J'ai investi dans trois tours antigel d'occasion. Neuf ça coûte 45.000 euros, mais pour moi c'était impensable de revivre une année comme 2016, où j'ai perdu énormément. On a dû investir la mauvaise année pour pouvoir pérenniser l'exploitation."

Yannick Grados sur l'une de ses parcelles où une tour antigel est installée. © Radio France - Stéphanie Perenon

Il dispose aussi de grosses bougies de paraffine qu'il allume en cas de besoin et reçoit aussi des alertes sur son téléphone grâce à une sonde thermique, qui l'alerte sur les chutes de température dans les parcelles. Et malgré des nuits un peu courtes, il se sent plus serein. "Certes il faut veiller à ses installations mais quand on voit le résultat, je suis satisfait."

Son alerte téléphone branchée à une sonde thermique. © Radio France - Stéphanie Perenon

Yannick Grados dispose aussi de grosses bougies de paraffine qu'il allume en cas de besoin . © Radio France - Stéphanie Perenon

