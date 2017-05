Dans quelques années, il ne devrait plus y avoir de dauphins à Planète sauvage

C'est une décision surprise : la ministre de l'environnement vient de prendre un arrêté qui interdit la reproduction des orques et des dauphins en captivité. Actuellement, il y a huit dauphins à Planète sauvage, le parc animalier de Port-Saint-Père.

Les parcs animalier et les zoos français qui ont des dauphins ou des orques s'inquiètent de l'arrêté publié ce samedi, qui interdit la reproduction de ces mammifères marins lorsqu'ils sont en captivité. Les professionnels craignent la disparition à terme des spectacles de dauphins et d'orques dans ces parcs, comme celui de Port-Saint-Père en Loire-Atlantique.

Fin de la maltraitance sur les dauphins en captivité : une nouvelle réglementation est publiée #dauphins https://t.co/dW4uychVzW pic.twitter.com/gOz96sLoQH — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) May 6, 2017

Nous ne savons pas ce qui va advenir de ces établissements et de ces animaux

L'arrêté publié au Journal officiel ce samedi, qui réglemente les delphinariums (aquariums pour dauphins et orques) pour lutter contre la maltraitance animale, va ainsi plus loin que ce qui était prévu au départ. "Nous ne savons pas ce qui va advenir de ces établissements et surtout de ces animaux", s'alarme Rodolphe Delord, président de l'association française des parcs zoologiques. "De nombreux passionnés travaillent avec ces animaux au quotidien. Que vont-ils devenir ? Nous ne savons pas. Nous sommes un peu surpris et stupéfaits de cette décision."

Une décision qui a surpris les dirigeants des parcs et les associations de protection animale

A l'inverse, les associations de protection des animaux se félicitent de cet arrêté. "Si cet arrêté n'est pas attaquable, c'est vraiment une victoire historique, c'est la fin d'une captivité pour les dauphins en France", se réjouit Christine Grandjean, présidente de l'association C'est assez !

Une étape majeure vers la fin des #delphinariums : L'arrêté publié prend en compte l'interdiction de la reproduction des #dauphins. pic.twitter.com/pkIPr3ia1P — One Voice (@onevoiceplanet) May 6, 2017

Une trentaine de dauphins en captivité en France dont huit à Planète sauvage

Cet arrêté, comprend également l'augmentation d'au moins 150% de la surface des bassins, l'interdiction du chlore dans le traitement de l'eau, et l'interdiction des contacts directs entre le public et les animaux ainsi que les immersions du public dans les bassins hébergeant des cétacés.

Il y a une trentaine de dauphins en captivité en France, présents dans trois établissements (Parc Astérix, Planète Sauvage et le Marineland d'Antibes), et quatre orques (au Marineland d'Antibes).