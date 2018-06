"Strasbourg se jette à l'eau" : La ville de Strasbourg veut développer son potentiel fluvial ! Avec l'aide de Voies navigables de France, elle pourrait proposer dès l'été 2019 des piscines flottantes, des hôtels flottants et des coins-baignades au bord de l'Ill.

Strasbourg, France

La ville de Strasbourg veut développer et populariser les activités fluviales, à la fois sur ses canaux, sur l'Ill et sur le Rhin, près du Jardin des Deux Rives. A travers un partenariat avec VNF, Voies navigables de France, elle pourrait proposer dès l'été 2019 des piscines flottantes, des hôtels flottants et des coins-baignades au bord de l'Ill, affluent du Rhin qui traverse la vieille ville de part en part, des Ponts couverts aux bâtiments des institutions européennes. Strasbourg va aussi faciliter l'accueil des plaisanciers.

Dès l'été 2019, on pourra plonger dans l'Ill près de la Montagne Verte © Radio France - Corinne Fugler

Barboter dans l'Ill...

On se baignait encore à Strasbourg dans l'Ill ou dans l'Aar, dans les années 60. L'eau de l'Ill n'est finalement pas si sale. La capitale alsacienne pourrait autoriser à nouveau la baignade dans un an, après toute une batterie de tests réguliers. Elle doit aussi décourager l'installation des ragondins dans les secteurs de baignade qu'elle désignera...

Pour ceux qui hésitent à sauter dans l'Ill, Strasbourg pourrait aussi proposer des piscines flottantes, mises à l'eau par des acteurs privés. Elles seraient installées près des Ponts couverts ou près du Jardin des Deux Rives. Un appel d'offres va être lancé très rapidement. Dans les cartons, aussi, l'implantation d'hôtels flottants, qui pourraient s'installer près du musée d'art moderne ou à proximité des institutions européennes.

Développer l'habitat fluvial © Radio France - Corinne Fugler

...et vivre sur l'eau

Strasbourg "se jette à l'eau", c'est le nom de cette opération en faveur du tourisme fluvial, et veut aussi encourager ses citoyens à habiter sur l'eau. Un quartier flottant pourrait s'installer quai Jacoutot, près de l'Orangerie. Le quai Jacoutot accueille depuis des décennies quelques péniches habitées. Elles pourraient bientôt supporter quelques voisins. Voies navigables de France va fixer avec la ville les emplacements propices à l'habitat. Les candidats, qui sont déjà nombreux à appeler VNF, doivent posséder un bateau en état de marche, équipé pour ne pas polluer!