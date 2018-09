De 200 à 300 spectateurs à Laval pour soutenir le festival Les Mouillotins

Par Martin Cotta, France Bleu Mayenne

Entre 200 et 300 personnes ont assisté samedi au 6PAR4 de Laval, à la soirée de soutien au festival Les Mouillotins. Le 9 juin dernier, le festival (à saint Poix) avait été contraint d'annuler sa deuxième journée de concert à cause des pluies torrentielles et des orages.