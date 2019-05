De -4° à 24° : un mois d'avril très contrasté dans l' Hérault

Le mois d'avril a été un vrai mois de printemps dans l' Hérault, avec des précipitations et des températures très contrastées.

Hérault, France

Le mois d'avril a été marqué dans l'Hérault par le retour des pluies, attendues depuis plusieurs mois, avec des grosses différences suivant les secteurs . Ce sont les reliefs qui ont été les plus arrosés, près de 300 millimètres de précipitations sur l' Aigoual contre 42 millimètres à Montpellier. Lors du premier épisode de précipitations du 4 au 7 avril , on a enregistré deux phénomènes à caractère exceptionnel, une mini tornade à Sauvian dans le biterrois et un important orage de grêle sur les communes autour du Pic Saint Loup.

On a moins vu le soleil en avril , un ensoleillement inférieur à la normale de l'ordre de moins 10%.

Quant aux températures, elles ont fait le grand écart : de - 4° à Prades-le-Lez , le 5 avril à 24,3° à Moulès-et- Baucels, près de Ganges le 30 avril . C'est d'ailleurs, en ce dernier jour du mois que le thermomètre a grimpé le plus haut dans l'ensemble du département., 23 à Béziers, 23,5° à Montpellier, 24° à Pézenas.

Le vent a régulièrement soufflé en ce mois d'avril avec une pointe à 93 km/h enregistré le 25 avril au sémaphore de Sète .