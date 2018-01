Les cumuls de neige sont plus importants que prévu.

Mende, France

On s'attendait plutôt à des chutes de neige entre 1 et 5 cm. Finalement, il va neiger entre 5 et 10 cm sur l'Aubrac ce lundi soir. Cela devrait se calmer dans la nuit de lundi à mardi.

Attention aux congères

La limite pluie-neige s'abaisse à 900 mètres. Attention aux vents qui peuvent provoquer la formation de congères. La Lozère reste en vigilance jaune aux vents violents selon Météo France.