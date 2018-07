Météo France prévoit un pic de chaleur entre mercredi et vendredi, avec un risque de canicule par endroits.

Évron, France

Irrespirable, suffocant. Il va faire chaud, très chaud cette semaine partout en France. Chez nous, les températures maximales avoisineront voire dépasseront les 30 degrés.

Quelques conseils : porter des vêtements légers, rester à l'intérieur et au frais aux heures les plus chaudes (en début d'après-midi), boire de l'eau régulièrement (pas d'alcool), prendre régulièrement des douches.

Dans plusieurs communes, comme à Evron ou à Château-Gontier, les personnes âgées isolées de plus de 65 ans et les handicapés de plus de 60 ans sont invités à s'inscrire sur un registre pour être prévenu en cas de canicule. Il faut se faire connaître auprès du CCAS.