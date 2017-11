De fortes pluies mais pas de dégât en Drôme - Ardèche

Météo France a relevé jusqu'à 130 mm de pluie tombée sur la commune des Vans, en Ardèche, ces 24 dernières heures. Mais ces précipitations n'ont pas entraîné de dégât dans nos deux départements. L'épisode pluvieux est en train de s'évacuer vers l'est et tout sera terminé aux alentours de midi.

C'est donc un épisode cévenol classique qui arrose la Drôme et l'Ardèche depuis vendredi soir. De fortes pluies se sont abattues sur l'Ardèche avec par exemple 121 millimètres relevés par Météo France à Sablières ou 117 mm à Barnas, mais sans entraîner d'inondation ni de dégât. Le record de précipitation est pour Les Vans, commune au pied des Cévennes, avec 130 mm tombés depuis vendredi soir. En plaine, il est tombé par exemple 60 mm à Peaugres.

Montélimar ville la plus arrosée dans la Drômé

Dans la Drôme, c'est à Montélimar qu'on a été le plus arrosé avec 68 mm de pluie tombée ces dernières heures. Cet épisode cévenol est en train de s'évacuer vers l'est et tout devrait être terminé vers midi dans nos deux départements.