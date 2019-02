De fortes rafales de vent attendues ce dimanche dans la Marne et les Ardennes

21 départements sont placés en vigilance orange aux vents violents ce dimanche, notamment la Marne et les Ardennes. L'épisode doit commencer vers midi et se terminer dans la soirée selon Météo France. Dans les Ardennes, le vent souffle déjà fort ce matin, avec des rafales à 80 km/h.

Champagne-Ardenne, France

La prudence est de mise ce dimanche dans la Marne et les Ardennes. Les deux départements font partie des 21 départements placés en vigilance orange aux vents violents par Météo France.

Des vents jusqu'à 100 km/h en milieu d'après-midi

L'épisode de perturbation est censé commencer ce vendredi à midi et se terminer dans la soirée, vers 18h. Dans les Ardennes, le vent souffle déjà fort, avec des rafales à 80 km/h selon la préfecture des Ardennes. Le pic de l’épisode devrait se dérouler en milieu d’après-midi, avec des vents pouvant souffler jusqu’à 100 km/h. Il y aura aussi de fortes pluies, et de possibles orages.

Il est conseillé de limiter ses déplacements, en voiture ou à pied. Par ailleurs la SNCF conseille aux usagers de reporter leurs déplacements prévus cette après-midi à cause de possible perturbations de circulation. La compagnie invite les usagers à se renseigner via l'application SNCF ou sur son site Internet.

Autre conséquence de cette météo : à Reims, les parcs et jardins vont rester fermés sur décision de la mairie.