De gros travaux après les coulées de boue sur la RD1091 entre l'Isère et les Hautes-Alpes

Jeudi soir, de violents orages ont provoqué quatre importantes coulées de boue sur la route RD1091 à la frontière entre l'Isère et les Hautes-Alpes. Aucun blessé mais une vingtaine de véhicules immobilisés et surtout une route très empruntée à déblayer rapidement.

La Grave, France

La départementale 1091 entre Grenoble et Briançon est coupée depuis jeudi soir. Des orages ont provoqué quatre coulées de boue d'un total de 700 m3 qui ont paralysé la circulation à la limite entre les Hautes-Alpes et l'Isère. Une vingtaine de véhicules ont été immobilisés ainsi que plusieurs cyclistes de retour du col du Galibier où passait le Tour de France.

Lorsque les voitures arrivent face à une première coulée et tentent de faire demi-tour, elles sont déjà piégées par une deuxième - Jean-Philippe Lehmann

Sauvetage-éclair en pleine tempête

Les voyageurs sont venus vendredi matin récupérer leurs voitures, bloquées jeudi par les coulées de boue © Radio France - Nicolas Joly

Les voyageurs qui empruntaient la RD1091 ont été surpris par ces coulées de boue. Daniel venait d'assister à une étape du Tour de France mais ce n'est pas ce qui lui restera en mémoire de cette journée : "Il y avait une coulée devant nous, et le temps que je fasse demi-tour il y en avait une derrière. On s'est réfugiés dans l'endroit qui nous paraissait le plus sûr, derrière de gros arbres." Réaction dans le feu de l'action, avec la grosse montée d'adrénaline qui va avec : "Je ne vous cache pas que c'était assez dantesque, c'était de vraies rivières qui descendaient de la montagne !"

Yoann a pu récupérer son vélo, que David avait gardé pour lui © Radio France - Nicolas Joly

Les pompiers interviennent rapidement pour secourir les personnes bloquées. Ils transportent tout le monde par hélicoptère à la chaîne, pour éviter qu'une autre coulée n'emporte qui que ce soit. Tout le monde est posé quelques centaines de mètres plus loin, en sécurité. Côté isérois des hébergements d'urgence sont mis à disposition au Bourg-d'Oisans et aux 2 Alpes. Yoann, 15 ans, a pu passer une nuit à l'hôtel avec ses parents mais il garde en mémoire des images impressionnantes : "On ne savaient pas si les coulées allaient s'arrêter, si elles allaient emporter les voitures ou même nous."

Les ouvriers sur le pont

Pelleteuse et bulldozer étaient de sortie pour déblayer la route © Radio France - Nicolas Joly

Désormais l'heure est au déblayage. Pas de temps à perdre, les services du département ont démarré les pelleteuses dès jeudi soir. Il faut aller vite car il s'agit d'un axe très fréquenté avec 5.300 véhicules par jour en moyenne et des pics de 9 à 10.000 véhicules en haute saison. Permière étape : percer les coulées de boue pour dégager une voie et faire sortir les voitures coincées. "On ne peut pas travailler aussi vite que l'on voudrait car il faut laisser un passage pour sortir les véhicules coincés. Certains sont gênant donc la priorité est de les évacuer pour gagner de la place et finir de déblayer le plus rapidement possible", détaille Sylvain Rabat, directeur adjoint du territoire de l'Oisans pour le Conseil départemental qui supervise les ouvriers isérois.

Les gravats sont déposés en contrebas, sur les rives de la Romanche © Radio France - Nicolas Joly

Reste que l'on ne pourra pas rouvrir la route avant que des analyses du sol soient menées, afin de vérifier qu'il ne présente pas de danger pour la circulation."A priori on pense qu'il n'y a pas trop de dégâts mais tant qu'on aura pas tout dégagé on ne pourra pas l'affirmer", avance Sylvain Rabat. Il faudra également que des géologues établissent s'il y a un risque ou non qu'une nouvelle coulée de boue ne se produise, alors que des orages se profilent ce week-end.