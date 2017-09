De jeunes rugbymen de Rieumes pris dans l'ouragan Irma

L'ouragan Irma, d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique, s'est abattu ce mercredi 6 septembre sur les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Saint Barth où plusieurs jeunes de la région de Toulouse sont installés.

L'ouragan Irma, ses vents très violents et ses pluies diluviennes, a fait beaucoup de dégâts, notamment à Saint Barthélemy. L’île où plusieurs Rieumois sont installés depuis quelques mois. Trois amis passés par le club de rugby de Rieumes. Leurs parents n'ont plus de nouvelles depuis ce mercredi matin 10h, l’électricité sur l'île a été coupée. Janine, la mère d'un des trois Rieumois, regarde en boucle les chaines d'info et attend. "Ils m'ont dit qu'ils avaient bien sécurisé la maison", explique-t-elle suite à son dernier coup de fil avec Maxime son fils. "La maison a des volets et des vitres anticycloniques. Il m'a dit que l'électricité été coupée et qu'il y avait des fuites d'eau dans la maison. De toute façon ils ont la salle de bain qui est bétonnée dans laquelle ils peuvent se réfugier si ça va trop mal"

"On ne peut pas faire beaucoup plus on attend", Janine, la mère d'un des jeunes Rieumois à Saint-Barthélemy

Des rugbymen Rieumois devenus champion des Antilles

Maxime, Daniel et Jérôme ont porté le maillot du SC Rieumes avant de partir travailler à Saint-Barthélemy. L'île possède un club bien structuré qu'ont donc rejoint ces jeunes. La saison dernières, les Rieumois, avec les couleur de Saint-Barthélemy, sont devenus champions des Antilles. Sur la page facebook du club, ont peut voir une vidéo de Jérôme, alors positionné au centre. Désormais leurs familles attendent des nouvelles rassurantes.