De l'amiante dans l'usine Areva de la Hague

Des fibres d'amiante se sont échappées des matériaux isolant les tuyauteries dans l'usine Areva de la Hague, a t-on appris ce mardi matin. La production, qui avait été interrompue pour maintenance, n'a pas encore repris.

On apprend ce mardi matin que des fibres d'amiante se sont échappées de matériaux isolant les tuyauteries dans l'usine Areva de la Hague. Des études complémentaires sont en cours pour savoir si des salariés ont été exposés à ces fibres d'amiante. En attendant, la production, qui avait été interrompue pour maintenance, n'a pas encore repris. Le secrétaire du syndicat Force Ouvrière à l'usine Areva de la Hague : "Pour le moment nous sommes dans l'attente des résultats.Il faut prendre toutes les mesures pour protéger les salariés qui vont être amenés à intervenir."

Pas de particules d'amiante en suspension

Du côté de la direction, on reconnait que de l’amiante a bien été détectée dans des isolants de tuyauterie, mais que d’après les tests conduits, il n’y a pas de particules d’amiante en suspension, ce qui est donc plutôt rassurant.

La production, de toutes façons, est à l’arrêt en ce moment pour des opérations de maintenance. Et il est trop tôt, poursuit la direction, pour estimer l’impact de cette découverte d’amiante sur le planning de production. L’activité devait reprendre mi-novembre et on ne sait pas, donc, si cet arrêt devra être prolongé ou pas pour permettre les opérations de désamiantage