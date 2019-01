De la neige attendue à partir de mardi matin dans l'Indre et le Cher

Les services de Météo France sont très clairs : une offensive neigeuse est attendue entre mardi et mercredi sur le pays. La région Centre-Val de Loire est concernée et notamment les départements de l'Indre et du Cher.

Châteauroux

Selon Météo France "un temps perturbé arrivera par le nord-ouest et donnera de bonnes chutes de neige en plaine mardi et mercredi sur le pays". Cet épisode neigeux (5 à 10 cm) devrait concerner une large moitié Est du pays, englobant la région Centre-Val de Loire. Tous les départements de la région seront touchés et notamment l'Indre et le Cher. Les premières chutes de neige sont attendues à partir de 7h mardi matin. Dans l'Indre, elles pourraient être associées à de la pluie pour commencer. Cet épisode neigeux devrait se poursuivre dans la nuit de mardi à mercredi et quelques flocons pourraient encore tomber dans la journée de jeudi.

Une offensive neigeuse est attendue entre mardi et mercredi sur le pays : 5 à 10 cm en plaine sur une large moitié Est, quelques cm plus à l'ouest et sur l'Alsace. Fortes chutes de #neige et risque d'#avalanche sur les Pyrénées (> 1m au-dessus de 1400m).

▶️https://t.co/BeTAGzRLBHpic.twitter.com/wURPtpE4z2 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 20, 2019

Les températures elles, seront en baisse dès ce lundi et resteront froides toute la semaine, "inférieures aux normales de saison de 3 à 5 degrés" selon Météo France. Un temps froid que va nous accompagner toute la semaine. La plus grande prudence s'impose sur les routes dans les heures et les jours qui viennent.