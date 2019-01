De la neige annoncée dans le Berry ce mardi, les équipes de la DIRCO sont prêtes

Météo France prévoit de la neige ce mardi 22 janvier, dès le matin, sur une bonne partie du pays, y compris l'Indre et le Cher. La DIRCO a tout mis en place pour faire face à cet épisode neigeux et aux prochains de l'hiver.

Un salage complet sur le tronçon Argenton-Vatan coûte entre 8 000 et 10 000 euros.

Indre, France

De la neige est attendue sur une large moitié Est du pays dès 7 heures, ce mardi 22 janvier. L'Indre et le Cher sont concernés selon Météo France. Cet épisode neigeux devrait se poursuivre dans la nuit de mardi 22 à mercredi 23 janvier. Alors, prudence sur les routes et sur les autoroutes.

Séquence hivernale demain et mercredi : #neige en plaine dans un grand quart nord-est, à basse altitude dans le Centre-Est. Plus d'1m de neige attendu en moyenne montagne dans les #Pyrénées.

Restez informés ▶️https://t.co/BeTAGzRLBHpic.twitter.com/6ftM3liFOB — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 21, 2019

Rassurez-vous, sur les autoroutes, tout est fait pour que vous rouliez dans de bonnes conditions, même par mauvais temps. La Direction Interdépartementale des Routes Centre Ouest (DIRCO) est là pour cela. Au centre de Vatan, sur l'A20, tout est prêt pour intervenir cet hiver.

600 tonnes de sel prévues pour l'hiver

Tout est prêt pour intervenir sur un tracé de 120 kilomètres, de Vatan à Argenton, aller-retour. Patrice Genet, chef d'équipe, organise le salage préventif. "On a deux saleuses de 8 mètres cube qui partent sur l'axe et nous avons aussi deux petites saleuses de 5 et 4 mètres cube pour les échangeurs", explique-t-il.

Le chargement de la machine se fait à quelques mètres, à côté de trois montagnes de sel. "Les trois cases sont suffisamment dimensionnées pour stocker 600 tonnes de sel. Les trois hivers passés, on a utilisé environ 200 tonnes", précise Dominique Rondier, le chef de centre. Il faut 15 grammes de sel au mètre carré.

Le sel est entreposé à l'abri, pour ne pas qu'il prenne l'eau et ne durcisse. © Radio France - Aurore Richard

Quand il y a des chutes de neige, il faut agir en curatif. Les saleuses sont donc équipées de lames, à l'avant, pour racler la neige. Les équipes sont à pied d'oeuvre tant qu'il y a de la neige sur la chaussée. Des astreintes prévues six mois à l'avance. Des renforts sont aussi programmés de novembre à mars, période de viabilité hivernale.

En cas d'urgence, s'il tombe des dizaines de centimètres de neige, c'est au préfet de prendre des mesures. Il peut faire appel à une société privée.

A l'avant de la saleuse, il y a une lame en caoutchouc et une autre en fer en cas de neige plus importante. © Radio France - Aurore Richard

La DIRCO est donc là pour intervenir sur les autoroutes, mais elle rappelle que les automobilistes ont aussi un rôle à jouer. Ils doivent adapter leur vitesse et ralentir si besoin.