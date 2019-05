De la neige attendue à 600 mètres d'altitude ce week-end en Drôme et en Ardèche

Ardèche, France

Le week-end sera froid et pluvieux. La neige fera aussi son retour en Drôme et en Ardèche. Selon Météo France, les flocons feront d'abord leur apparition en fin d'après-midi sur les reliefs au-dessus de 1400 mètres d'altitude. Au fil de la soirée et de la nuit, la limite pluie-neige pourrait s'abaisser jusqu'à 500 à 600 mètres d'altitude.

L'épisode se terminera à la fin de la nuit de samedi à dimanche.