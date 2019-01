De la neige attendue en plaine mardi et mercredi sur une bonne partie du pays

France

Le premier vrai épisode neigeux de 2019 se profile. Météo France prévoit ce dimanche l'arrivée de la neige par le Nord-Ouest pour mardi prochain. "On attend sur l'épisode 5 à 10 cm de neige en plaine sur une large moitié Est du pays, du Massif central aux Ardennes et aux Alpes, et quelques centimètres plus à l'ouest et sur l'Alsace", détaille Météo France. Jeudi, il pourrait toujours neiger en plaine.

Ce dimanche, Météo France prévoyait par exemple de la neige dès mardi matin en Ile-de-France et alentours, dans la Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze, le Cher, la Nièvre, ou encore l'Yonne. Plus au nord, l'Aisne, la Marne, l'Aube, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme ou encore les Ardennes seraient également touchés par les flocons dès ce mardi dans la matinée. Le pourtour méditerranéen et la façade atlantique seraient majoritairement épargnés par cet épisode neigeux. Mais il pourrait tout de même y avoir quelques flocons en Charente-Maritime.

Risque d'avalanche dans les Pyrénées

Sur les Pyrénées, Météo France parle de chutes de neige "très importantes" mardi et mercredi "avec 5 à 20 cm à 700 mètres et 1 mètre à 1,5 mètre au dessus de 1.400 mètres". L'institut y prévoit un risque d'avalanche fort ce mercredi en journée.

Carte de la neige prévue mardi 22 et mercredi 23 janvier. - Météo France

Du froid toute la semaine

D'ici mardi, les nuits seront froides. Les températures baisseront dès ce lundi, et resteront froides toute la semaine. Le thermomètres affichera des chiffres inférieurs aux normales de saison de 3 à 5 degrés.