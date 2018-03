Caen, France

Elle était annoncée. La neige est arrivée par le sud cette nuit en Normandie. Sur de département de l'Orne d'abord puis le Calvados et la Manche ensuite. Au lever du jour la couche atteignait deux à cinq centimètres selon les endroits. Aucune difficulté majeure n'était signalée en début de journée mais la circulation est parfois délicate sur certains axes secondaires. Les grands axes, eux, ont été traités.

De la tôle froissée

Un premier accident s'est produit à 4h30 ce jeudi dans l'Orne entre Briouze et la Ferté-Macé sans autre conséquence que de la tôle froissée. Un peu plus tard à 6h30 quatre poids-lourds ont été impliqués dans un accident dans le Calvados sur la route nationale 13 (RN13) entre Bayeux et Isigny-sur-mer à hauteur de la commune d'Osmanville. La circulation, qui avait coupée sur la RN13 , a été rétablie vers 8 heures. Entre Caen et Ouistreham on roulait, tôt ce matin, sur une seule voie.

Les Bus Verts retardés

Aucune difficulté particulière n'était signalée dans l'agglomération caennaise mais le réseau de transports en commun des Bus Verts affichait toutefois des retards après avoir été interrompu. A noter que les poids-lourds de +de 3,5 tonnes ont interdiction de doubler ce jeudi matin. Leur vitesse est limitée à 80 km/h. Après la neige, ce sont des pluies verglaçantes qui sont attendues en fin de matinée. Net radoucissement ensuite