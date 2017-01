De la neige ce mercredi en Côte-d'Or

Un peu de flocons, ça fait du bien au moral. La neige est enfin tombée dans notre département, mais - heureusement pour les automobilistes et malheureusement pour les fans du bonhomme de neige, elle ne tient pas.

1 à 2 centimètres de neige. C'est ce qu'est tombé sur nos routes de Côte-d'Or ce mercredi après-midi. Pas assez pour la faire tenir. Pour autant, il faut rester très vigilent sur les routes avec le risque du verglas.

De la neige dans l'est

Les flocons sont d'abord tombés à Saulieu, dans l'est, puis Vitteaux, Sombernon et la St Seine-L'Abbaye. En règle générale, il faudra faire attention en prenant la route ce jeudi matin. Les routes risquent d'être gelées et donc glissantes.