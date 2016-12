De la neige sur le Ventoux, de quoi faire de la luge, mais pas encore de ski

Quelques centimètres de neige sont tombés sur le Mont Ventoux, avant de fondre avant Noël. Les amateurs de luge et de boules de neige vont pouvoir en profiter.

Six centimètres de neige sur le Ventoux ! Le manteau blanc n'est pas épais, et pourrait bien fondre avant Noël. Aucune nouvelle précipitation prévue jusqu'à ce week-end. Selon les relevés de la station du Mont Serein, il y a ce mercredi matin six cm au bas des pistes, deux cm au sommet.

Ce n'est évidemment pas assez pour ouvrir les remontées. En revanche, il est possible de faire de la luge... et des batailles de boule de neige.

"Faute de raquettes, on fera une raclette !" - Florian Conil, directeur de la station du Mont Serein

"On n'a pas assez de neige pour skier, mais c'est déjà bien agréable", explique Florian Conil, le directeur de la station du Mont Serein. Lui attend le froid pour que les quelques centimètres de flocons ne fondent pas. Mieux, il faudrait que la neige durcisse. Et il attend l'affluence : "C'est très prisé à Noël et le jour de l'an, même s'il n'y a pas beaucoup de neige".

Florian Conil, directeur de la station

"Pour Noël, neige ou pas neige, on est complet" - Karine, Chalet Liotard

"On n'a plus une table" pour le 25 à midi précise Karine qui tient le Chalet Liotard sur le Mont Serein. Personne ne réserve pour le réveillon, mais qu'il y ait ou non des flocons, "le 25 et le premier, c'est la folie".

Karine, au Chalet Liotard

Sur le versant sud, le Chalet Reynard accueille aussi les gastronomes en Moonboots.