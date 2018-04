La Seine Maritime est placée en vigilance orange pluie inondation depuis hier soir 22h. Ce matin, l'Eure a également été placée en vigilance orange. Et en plus du vent et de la pluie, certains ont même vu des flocons tomber !

Normandie, France

Ce lundi 30 avril est placée sous le signe d'une météo hivernale ! Les départements de Seine Maritime hier soir puis de l'Eure ce matin sont placés en vigilance orange pluie inondation. Des cumuls de pluie importants sont attendus et il y a même eu de la neige en Seine-Maritime et dans l'Eure. Météo France a relevé 3 degrés à Boos et dans le pays de Caux, 2 degrés à Vernon et d'une manière générale dans l'est du département de l'Eure. Mais en ce dernier jour d'avril, la neige ne tient pas au sol et ça ne va pas durer.

Neige en Seine-Maritime entre Bourgtheroulde et Maison Brûlée - Jean Yves auditeur

L'#été et la #chaleur avec 27°C il y a une semaine en #Normandie et des plages prises d'assaut ! Et ce matin, la #neige, le #froid et l'#hiver sont au rendez-vous, toujours en Normandie avec un ressenti de -3 sous un vent glacial ! pic.twitter.com/BgqOvr68hm — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) April 30, 2018

Par ailleurs, certaines routes ont été inondées comme ici près de Cany-Barville.

Route inondée à Cany-Barville © Radio France - Anne Bertrand

Dans le département de l'Eure, il est déjà tombé, depuis le début de l’évènement, de l’ordre de 15 à 20 mm et même jusqu'à 40 à 50 mm sur l’est du du département. Cette dépression occasionne des pluies continues persistantes. Ces précipitations perdurent jusqu’en fin de journée ce lundi.

En Seine-Maritime, à Rouen, à cause de cette météo, les 24h motonautiques de Rouen n'ont pas pu démarrer comme prévu ce matin à 10h. La direction de la course prendra une décision à 15h cet après midi. La course pourrait démarrer seulement à 16h.