De nouveaux aménagements pour éviter les crues près de Rouen

Saint-Aubin-Épinay, France

Il y a presque un an, la Seine était en crue. De nombreuses communes avaient les pieds dans l'eau comme Elbeuf, Mauny, Sotteville, Caumont ou encore la Bouille. A Saint Aubin Epinay, la rivière Aubette, un bras de la Seine avait débordé. La commune est regroupé dans un EPAGE, un rassemblement de collectivités qui s'organise pour prévenir les inondations.

Mieux gérer le ruissellement des eaux de pluie

"A chaque fois qu'il pleut, les gens se réveillent et ils y repensent" explique le maire de Saint Aubin Epinay Benoît Anquetin. Il espère que les sinistrés n'auront jamais à revivre ça. L'an passé, une quarantaine de maisons avaient été touchées par les crues de l'Aubette. Une bonne raison pour aménager le territoire de la ville et essayer d'éviter de nouvelles crues dévastatrices.

Plusieurs travaux ont donc été réalisés. Un des plus importants, le curage de la ravine, un long fossé de verdure de 5km qui longe la ville et permet la récupération des eaux de pluie :"On a retiré 20 cm de terre pour qu'elle retrouve son niveau normal". C'est cette ravine qui a débordé l'an dernier.

La ravine de 5km qui a été curée pour mieux laisser passer l'eau © Radio France - Flavien Groyer

Cet excès d'eau aurait pu être évité si le ruissellement avait été facilité. La mairie a donc décidé de réaménager certains trottoirs : "On a refait les avaloirs d'eau qui étaient trop souvent bouchés par les branchages" précise le maire. Le replantage de haies devrait également être organisé.

C'est aux autres communes, aux autres territoires de protéger ses voisins -Benoît Anquetin, maire de Saint Aubin Epinay

Les ruissellements étant trop importants, L'Etat a retiré des terrains qui étaient constructibles, suscitant l'incompréhension de certains propriétaires.

"Il faut des bassins, plus de bassins"

Mais selon le maire, le problème se trouve bien en amont de la commune de Saint Aubin. Selon lui, il faut davantage de bassins pour retenir et freiner l'eau : "Je m'aperçois à chaque fois que des bassins débordent alors qu'on pensait que ça allait suffire. Certains font bien leur travail, d'autres non." Créer des bassins versants c'est la compétence de la Métropole.

Discuter sur la création et la mise en place de nouveaux bassins, c'est notamment le but de l'EPAGE (groupement de collectivités territoriales) dont fait partie la commune de Saint Aubin Epinay.