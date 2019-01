De nouvelles coupures d'électricité en Limousin, plus de 1000 foyers concernés ce jeudi

Par Jérôme Edant, France Bleu Limousin

Dans le sillage de la tempête Gabriel, la neige et quelques résidus de vent compliquent la tâche d'Enedis et plus de 1000 foyers sont à nouveau privés d'électricité ce jeudi alors que la situation s'était améliorée mercredi.