De plus en plus de mammifères marins s'échouent sur le littoral français

Avec 1613 mammifères marins échoués sur les côtes françaises en 2016, un nouveau record a été battu. La plupart de ces animaux étaient morts. Les plus touchés sont les dauphins et les marsouins communs. C'est le bilan dressé par le Réseau National Echouage (RNE) en séminaire au Croisic ce week-end.

Ce chiffre de 1613 mammifères marins échoués sur les côtes françaises n'avait jamais été atteint depuis la création du Réseau National Echouages (RNE) il y a quarante ans. Et c'est le littoral atlantique qui est le plus touché avec plus de 1000 échouages. Les dauphins communs et les marsouins communs sont les plus concernés.C'est ce qu'ont constaté les 400 correspondants de RNE l'an dernier.

Nouvelle répartition des espèces

Sur les causes de la hausse des échouages, pour l'instant les scientifiques n'esquissent que des hypothèses. L'augmentation des échouages des marsouins pourrait s'expliquer par le fait qu'ils sont plus nombreux au large des côtes françaises.

"C'est probablement lié à une nouvelle redistribution des marsouins en Europe. Ils ont quitté des zones de la Mer du Nord pour des zones plus au sud, donc au large de la France" Vincent Ridoux, scientifique et directeur de Pélagis à la Rochelle.

La pression de la pêche

Les scientifiques constatent aussi une hausse des morts de dauphins communs consécutives à des prises accidentelles liées à la pêche.