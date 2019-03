De plus en plus de pubertés précoces liées aux pesticides dans la Drôme ?

Tain-l'Hermitage, France

Une ancienne ouvrière viticole de Tain-l'Hermitage, Caroline, témoigne. Cette mère de 46 ans est convaincue que sa fille a déclenché une puberté précoce à cause des pesticides des vignes. Depuis 10 ans, des médecins voient une nette augmentation du phénomène.

En 2011, Caroline et sa fille vivaient dans une maison en plein milieu des vignes. Et plusieurs choses ont frappé Caroline, "_entre 4 et 5 ans, elle a commencé à sentir la transpiration très fort. A 6 ans, des poils sous les bras et à 7 ans, des poils pubiens puis quelques mois plus tard, sa poitrine s'est développée_."

La fille de Caroline a déclenchée une puberté précoce à l'âge de six ans où des poils sous ses aisselles apparaissent. - Caroline

Sa fille porte alors des brassières pour cacher sa poitrine. Le fils d'une ancienne collègue de Caroline a aussi déclenché une puberté précoce. A 9 ans, le médecin constate que ses testicules sont anormalement grosses. Elles travaillaient toutes les deux sur la même parcelle, "une fois, l'hélicoptère a largué le traitement alors qu'on était en dessous, on était recouvertes. Mais de façon générale, j'étais imprégnée de soufre quand je travaillais dans les vignes."

Un phénomène en augmentation depuis les années 2000

Le Dr Pierre Gilles est à la retraite depuis un an, il a dirigé le service pédiatrique de Romans pendant trente ans. Dans les années 2000, ce médecin a vu le nombre de cas fortement augmenter et cela n'a jamais diminué, "on pense que _c'est lié à des phénomènes environnementaux à travers différentes formes de pollutions_. Dans la Drôme, il y a beaucoup d'arbres fruitiers, il y a la vallée du Rhône avec le vin. C'est des régions agricoles où on va plutôt pulvériser les traitements par voies aériennes."

Le Sud de la France, avec un secteur agricole et agrochimique importants, est particulièrement exposé aux cas de puberté précoce. Le docteur Pierre Gilles et d'autres spécialistes ont constaté depuis dix ans que l'âge de la puberté chez les filles a baissé d'un an. Elle survient en moyenne à 8 ans au lieu d'arriver entre 9 et 13 ans.