Périgueux, France

Ils garent le camion devant leur local périgourdin, comme s'ils revenaient de n'importe quelle intervention, mais à leurs visages, on comprend vite que cette fois, c'était différent. Sept secouristes de la protection civile partis en renfort dans l'Aude après les inondations sont rentrés ce mardi après-midi à Périgueux, après quatre jours d'intervention à Saint-Hilaire, à trente minutes de Carcassonne.

Même pour Stéphane Grenon, qui se décrit comme un "vieux briscard" après 32 ans sur le terrain avec la protection civile et les pompiers, cette intervention a été très difficile : "J'ai vu certaines choses, mais là, franchement, quand on arrive sur les lieux c'est impressionnant, raconte-t-il avant de s'interrompre, la gorge nouée. C'est une scène apocalyptique. Mon chef de colonne a visité Ouradour-sur-Glannes, on a l'impression de rentrer dans Ouradour-sur-Glannes : le silence," malgré 2000 personnes qui s'activent dans les décombres.

On a vu des choses qui nous ont traumatisé. Il faut en tirer bénéfice pour le futur." Anthony Granger, jeune bénévole de la Protection civile de Dordogne.

Pour Anthony Granger, membre de la Protection civile depuis deux ans, c'est une expérience "qui va nous forger notre caractère. Il faut en tirer bénéfice pour le futur." © Radio France - Noémie Philippot

Pour les plus jeunes, comme Anthony Granger, 24 ans et bénévole depuis deux ans au sein de la Protection civile de Dordogne, c'était une expérience très marquante : "On est parti un peu la fleur au fusil, explique-t-il. On est tombé sur des paysages complètement dévastés. Certains diraient qu'on est arrivés après la guerre, et je pense que le terme est exact. Il n'y a plus rien."

En plus des dégâts matériels, il a fallu composer avec la détresse psychologique des sinistrés raconte le jeune homme : "La vie des gens quelque part n'existait plus, tout était disparu. Les gens était complètement apeurés, ils ont tout perdu." Alors pour lui, "une expérience comme ça, ça va nous enrichir, nous forger notre caractère pour plus tard. On a vu des choses qui nous ont marqué, nous ont traumatisé. Il faut en tirer bénéfice pour le futur."

À leur départ, les habitants de Saint-Hilaire les ont applaudi, et salué avec une haie d'honneur. "Du baume au coeur" pour Stéphane Gregnon. Pour son jeune collègue, Anthony Granger, "ce merci, c'est ce qui a de plus gratifiant pour nous."