De retour des Antilles à Nancy, un technicien d'Orange témoigne : "trois fois plus utile là-bas qu'ici"

Il vient de rentrer d'une mission de quinze jours sur l'île de Saint-Martin dévastée par l'ouragan Irma. Kévin Loppé, technicien chez Orange à Nancy, a repris son travail "classique". Encore marqué par cette expérience et l'accueil des sinistrés sur place.

Retour des Antilles, samedi 7 octobre. Reprise du travail à Nancy, lundi 9 octobre. Kévin Loppé, technicien chez Orange, ne ressent pas l'effet du décalage horaire. Il rentre d'une mission de quinze jours avec deux autres collègues du Grand Est dans les Antilles, dévastées par les ouragans Irma et Maria il y a un mois.

A l'arrivée de Kévin Loppé à Saint-Martin... - Kévin Loppé / Orange

Dès son arrivée à la Guadeloupe, Kévin Loppé a rejoint l'île de Saint-Martin. "Sur la route de l'aéroport jusqu'à notre logement, il y avait pas mal d'ordures et de casse. Les gens étaient dans la rue en train de nettoyer. Quand je suis arrivé, j'ai pris ma caisse à outil et je suis tout de suite parti au travail !" Du travail non stop pendant les deux semaines : "J'ai eu deux-trois heures de repos un dimanche après-midi". Et le sentiment d'être très attendu par les sinistrés, en mal de téléphone.

On se faisait applaudir de temps en temps, les gens nous saluaient quand on passait dans la rue, ils étaient fiers qu'on soit venus à Saint-Martin pour les aider"

Un pylône réseau mobile et liaisons hertziennes, à terre après le passage d'Irma - Kévin Loppé / Orange

A titre personnel et professionnel, il y aura un "avant" et un "après" Saint-Martin pour le jeune technicien de 23 ans. "J'ai la chance aujourd'hui d'avoir le matériel qu'il me faut dans mon travail, les éléments de protection individuelle qu'il me faut. Là-bas, je n'avais pas d'eau chaude. On récupérait l'eau des condensats de climatiseurs et l'eau de pluie pour se laver. Moi, j'ai un lit, un canapé, je n'ai jamais rien perdu. Là-bas, les gens n'avaient plus rien du tout. Je me suis rendu compte du confort que j'avais. Et j'ai pris toute la mesure du sentiment d'être d'utile. On avait l'impression d'être trois fois plus utiles qu'ici en fait !"