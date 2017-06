Décharge sauvage à Labégude : le maire en appelle au préfet de l'Ardèche

Le maire de la commune d'Ardèche ne supporte plus que les abords de la rivière soient transformés en véritable décharge à ciel ouvert. Faute de pouvoir régler lui-même la situation, il en appelle au préfet.

La vidéo de ce site souillé par des véhicules hors d'âge et des détritus circule sur les réseaux sociaux. Et le maire de Labégude n'apprécie guère cette mauvaise publicité. Le problème n'est pas nouveau. Dans ce quartier de la basse Bégude, près de la rivière Ardèche, vivent de nombreux gitans sédentarisés. Certains y réparent des voitures. Et le site n'est pas nettoyé.

Le maire Jean-Yves Ponthier se sent démuni car il n'arrive pas à obtenir à régler le problème. Il en appelle donc au préfet pour qu'il fasse respecter la loi.