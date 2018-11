Marseille, France

#Nettoyage#plage pointe rouge#le plastique ce n’est pas fantastique :-( pic.twitter.com/O1l06d1mpu — Corrine Blotin (@blotin_corrine) November 1, 2018

Sur la plage, des pneus, des bouées, casques de motos, morceaux de scooter, matériaux de chantier et autres objets en plastique ramenés sur le sable par la mer et que les "cabannoniers" ont mis en tas depuis mardi matin, et en attendant la venue des équipes de nettoiement. "Ces déchets c'est affreux" déplore ce résident à l'année, fataliste "avec tout ce qu'on jette dans l'eau, ça nous revient, c'est un boomerang !"

Les riverains et restaurateurs ont vu arriver ce 1er novembre une pelleteuse, un camion et des cantonniers "un peu tard" pour Hervé Menchon, élu écologiste du secteur "le problème c'est la lenteur du nettoyage mais aussi le manque d'anticipation. La préfecture et les collectivités ont une modélisation de ce qui va se passer et 24h avant on peut déjà mettre des équipes sur place, sauf que nous manquons de personnel et de matériel."

Des moyens adaptés aux conditions normales d'activité

C'est la métropole qui est chargée pour le compte de la ville d’entretenir les plages tous les jours et dans le cas d’événements de ce type, assez exceptionnels, "_toutes les plages sont touchées et il faut fixer des priorités_" reconnait Didier Reault, adjoint délégué à la mer "quant au matériel et aux moyens, il y en a, mais adaptés aux conditions normales d'activité. C'est un peu comme la neige à Marseille, on ne va pas acheter des dé-neigeuses pour quelques jours tous les trois ou quatre ans."