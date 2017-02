Déchets : les ambassadeurs expliquent les nouvelles règles de tri aux Yonnais

Depuis la semaine dernière, les "ambassadeurs du tri" font du porte à porte à la Roche sur Yon. Car depuis le 1er janvier, les consignes de tri des déchets ont changé. Mais ce n'est pas encore clair pour tout le monde.

Depuis le 1er janvier, la collecte des déchets a connu un grand changement en Vendée. Désormais, on peut presque tout mettre dans les sacs jaunes, destinés au recyclage. On y glissait déjà les bouteilles en plastique, les briques en carton, les boîtes de conserve. Aujourd'hui, on peut aussi y ajouter tous les emballages et les suremballages. Cela concerne par exemple la barquette de jambon ou le plastique entourant les packs d'eau.

24 ambassadeurs du tri

Ces nouvelles règles sont en place depuis le 1er janvier dernier, grâce à l'entrée en service de la nouvelle usine de tri de Trivalis. Comme il est toujours difficile de changer ses habitudes, l'agglomération de la Roche sur Yon a décidé de missionner 24 ambassadeurs du tri. Leur mission consiste à faire du porte à porte, pour répondre à toutes les questions des habitants...

Jusqu'au 8 avril, les ambassadeurs iront sonner aux portes de tous les habitants des 13 communes de l'agglomération yonnaise.