Bure, France

Après l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, les opposants au futur centre de stockage de déchets nucléaires à Bure dans la Meuse espéraient un nouveau recul du gouvernement. Ce n'est pas le cas. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition écologique, a visité le site ce lundi : "Il appartient à notre génération de trouver une solution, la meilleure possible, en tout cas la moins mauvaise.

Réunion de travail avec les élus du territoire de #Bure sur projet #Cigéo



👉 La nation doit être solidaire du territoire qui a fait le choix d’accueillir ce projet d’intérêt national pic.twitter.com/qTN9033kSR — Sébastien LECORNU (@SebLecornu) January 29, 2018

Mis en oeuvre depuis 2000 à Bure, un laboratoire teste les conditions dans lesquelles des déchets nucléaires ultimes pourraient être stockés sous terre. Des déchets dont il faut bien faire quelque chose reconnaît Sébastien Lecornu, ajoutant que "chaque citoyen qui a un jour allumé une ampoule a une responsabilité sur cette affaire de déchets nucléaires".

Une réunion le 7 mars à Paris avec l'Andra, EDF et les élus

Le ministre a rencontré des élus favorables au projet, intéressés notamment par les questions de fiscalité. Les communes reçoivent des dédommagements financiers conséquents. Il annonce la réunion d'un comité le 7 mars au ministère de la transition écologique, avec notamment l'Andra qui porte le dossier, Areva, EDF et les élus de la Meuse et de la Haute-Marne. Objectif : construire "un projet de territoire" et travailler sur une "fiscalité ad hoc".

Sébastien Lecornu n'a pas en revanche rencontré les opposants. Certains sont mobilisés de longue date, mais certains, plus radicaux, se sont installés ces derniers mois. Avec la fermeture annoncée de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, les élus redoutent un afflux de militants. Il y a déjà eu des violences et un bras-de-fer juridique entre des anti-nucléaires et l'Andra, sur l'occupation du Bois Lejuc, un bois de Mandres-en-Barrois que l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs avait commencé à défricher.

Les oppositions qui ne seraient pas dans la légalité sont inacceptables" - Sébastien Lecornu

Le ministre s'est engagé à revenir prochainement sur le site pour rencontrer les opposants, associations ou élus locaux, mais il a prévenu : "Les oppositions qui ne seraient pas dans la légalité sont inacceptables". "Les oppositions radicalisées" seront poursuivies devant les tribunaux.

Une petite action des anti-nucléaires a rapidement repoussée par les forces de l'ordre.