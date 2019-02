Découverte de chercheurs isérois : les polluants chimiques menacent le système respiratoire des enfants

Grenoble, France

C'est une étude d'une ampleur inédite qui concerne la santé de nos enfants ! Une équipe de chercheurs grenoblois de l'Inserm, du CNRS, de l'Université Grenoble Alpes et aussi de l'institut de santé globale de Barcelone a réussi à montrer que l'exposition, pendant la grossesse et après la naissance, à un cocktail de différents polluants menace le système respiratoire des enfants. Ce sont les conclusions du projet européen "Hélix", mené auprès d'environ un millier de femmes enceintes et de leurs enfants âgés de 6 à 10 ans.

Pendant la grossesse et pendant l'enfance

Ce sont des polluants de la vie de tous les jours : il y a bien sûr les particules fines dans l'air, mais aussi certaines substances que l'on trouve dans les poëles anti-antiadhésives, les cosmétiques ou les plastiques alimentaires. Plus les enfants sont exposés, c'est-à-dire plus ils respirent, touchent ou mangent ces polluants, pendant la grossesse de leur mère et pendant leur petite-enfance, moins leurs capacités respiratoires sont importantes.

"Cette étude suggère des associations, entre l'exposition pré et post-natale notamment à des substances chimiques et une diminution de la fonction respiratoire des enfants par une mesure du souffle", explique l'Iséroise Valérie Siroux, chercheuse à l'Inserm et coordinatrice de l'étude. Ces enfants exposés aux polluants respirent 2% d'air en moins, mais ça ne veut pas dire qu'ils tombent plus malades que les autres. Le taux de sujets asthmatiques dans le panel est d'ailleurs conforme à la moyenne.

Des polluants qui s'avalent

"L'originalité était de prendre un large nombre de facteurs environnementaux et de chercher quels sont les facteurs environnementaux que l'on va retrouver en premier lieu, associé avec une diminution de la fonction respiratoire des enfants", ajoute la chercheuse, "nous avons été surpris d'identifier des polluants chimiques auxquels on ne s'attendait pas en premier lieu lorsqu'il s'agit de la santé respiratoire".

Parmi les polluants qui ressortent, les chercheurs ont retrouvé principalement des polluants chimiques qui s'ingèrent, et non pas qui se respirent. Les chercheurs parlent de premiers résultats statistiques intéressants, mais il faut être prudent quant à leur interprétation. On ne peut pas encore clairement parler de lien de cause à effet.