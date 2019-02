VIDÉO - Découvrez l'enneigement des stations de ski dans les Alpes pendant les vacances d'hiver

Alors que les zones A et B sont en vacances scolaires, l'enneigement des stations de ski dans les Alpes affiche des indicateurs plutôt positifs. Les quantités de neige sont moins importantes que l'an passé et la plupart des pistes sont ouvertes en Savoie, Haute-Savoie, Isère, Drôme et Hautes-Alpes.

Les hauteurs de neige sont, cette année encore, très satisfaisantes dans les stations de ski des Alpes. Bien que moins importantes que l'an passé, certains domaines skiables affichent des indicateurs de près de trois mètres aux sommets des pistes de ski. Découvrez ci-dessous les relevés en Savoie, Haute-Savoie, Isère, Hautes-Alpes et dans la Drôme.

- Creative Commons

- Creative Commons

- Creative Commons