Découvrez la "maison durable", magnifique et écologique, à Saint-Martin-d'Uriage

Plusieurs habitations ont remporté le 9 mars un prix, celui de "l'habitat durable 2017", dans le cadre de la Biennale des villes en transition, à Grenoble. Parmi elles la maison de la famille Lesaint, à Saint-Martin-d'Uriage (Isère), conçue par l'architecte Joëlle Personnaz.

L'architecte Joëlle Personnaz a fait "un travail formidable". Les mots sont de Jérôme Lesaint, heureux propriétaire de cette maison rêvée, sur les hauteurs de Saint-Martin-d'Uriage. Mais au-delà de sa situation et de la vue imprenable qu'elle offre sur Grenoble et le Vercors au coucher du soleil, la bâtisse a surtout été conçue pour respecter la planète, et a d'ailleurs remporté le prix de l'habitat durable 2017, lors de la Biennale des villes en transition, à Grenoble.

Une rénovation "durable"

À l'origine, voilà à quoi ressemblait la grange. © Radio France

Jérôme, son épouse, et leurs trois enfants n'avaient que peu d'exigences après avoir trouvé cette perle, une vieille grange datant de la fin du XIXe siècle. Mais l'architecte, en respectant le budget, a tenu à rénover l'habitation de manière éco-responsable. Grâce à des panneaux sur le toit et à l'isolation, la maison est à 70% autonome en chauffage. Les matériaux viennent tous de Rhône-Alpes, et les artisans d'un rayon de 10 kilomètres autour de l'habitation.

Agréable à vivre

Coût total de l'opération : 300 000 euros soit 1700 euros le mètre carré environ, mais un confort de vie "incroyable" selon le propriétaire. En plus des économies de chauffage, la maison est spacieuse, garde certains traits de l'ancienne grange / étable, notamment le bois extérieur, réutilisé. Une habitation "durable", et surtout magnifique.

L'intérieur de la grange "avant"... © Radio France