Décryptage - Landes : l'hiver, les animaux marins s'échouent sur les plages

Landes, France

Chaque hiver, de fin décembre à début mars, des centaines de mammifères marins viennent s'échouer sur les côtes landaises. L'observatoire Pelagis, basé à l'université de La Rochelle les compte . Depuis le début de cette année 2019, une soixantaine d'animaux marins se sont échoués. Des phoques, une tortue et des dauphins. Des chiffres que l'observatoire Pelagis recoupent et publient chaque année. Le rapport 2018 n'étant pas achevé, les chiffres disponibles datent de 2017. En 2017, sur les plages landaises, près de 170 animaux marins se sont échoués. 132 dauphins de différentes espèces, 31 marsouins, un petit cachalot, une baleine Cuvier et une baleine de Mincke. Ces chiffres d'échouages, même s'ils sont assez variables d'année en année, sont tout de même sur une tendance à la hausse.

Un paradoxe

Est ce grave ? La réponse est paradoxale. Ce qui est jugé comme inquiétant par l'Observatoire Pélagis, c'est qu'une part très importante de ces animaux marins échoués, mort ou blessé, le sont en raison de l'activité humaine. La pêche principalement, notamment pour les dauphins qui en cette période d'hiver viennent chasser sur les mêmes zones que les pêcheurs.

Mais en même temps, si le nombre d'échouages augmente, ce n'est pas à cause de la surpêche selon les spécialistes. Ce serait surtout parce que ces espèces de mammifères marins sont protégés depuis des années et que cette protection leur a permis de grossir en effectif. Plus de dauphins, plus de phoques, conséquence, ils sont plus nombreux à s'échouer. Et puis il y a aussi des animaux qui meurent de leur mort naturelle. Les tempêtes de l'hiver poussent les cadavres sur les plages .

Les réflexes face à un animal échoué ?

Surtout ne pas y toucher. D'abord parce que, par exemple, un bébé phoque est certes mignon mais il peut mordre. Ses dents sont pointues et pleines de bactéries peut recommandables, voire dangereuses pour l'homme. "Pas de selfie phoque" nous explique l'aquarium de Biarritz. Il ne faut pas se prendre en photo avec les animaux. Attacher son chien également, l'aquarium de Biarritz raconte avoir déjà suspecté des phoques blessés par des chiens. Pour les animaux mort, pour des raisons là encore sanitaires, il ne faut pas s'en approcher. Le réflexe, c'est d'appeler, soit l'aquarium de Biarritz (05.59.22.75.40) pour les phoques et les tortues, soit l'Observatoire Pelagis de la Rochelle (05.46.44.99.10)

Et les animaux marins blessés ?

Pour les phoques et les tortues, direction le centre de soin de l'aquarium de Biarritz pour être soignés puis relâchés. C'est ce qui est arrivé aux trois bébés phoques récupérés ces dernier jours. Deux d'entre eux ont été baptisés. Elyna, du prénom de la fille du promeneur qui a trouvé le premier à Hossegor. Rocky pour le deuxième, trouvé à Biscarrosse. Il a été récupéré avec la mâchoire abîmée. Pour le dernier de Capbreton, il n'a pas encore de nom. Quant aux dauphins vivants, ils sont ramenés au large.