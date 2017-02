Défi Energie : jusqu'à 39% d'économie sur la facture d'électricité des participants tourangeaux

Le défi énergie 1ier décembre 2016/30 avril 2017 est à mi-parcours maintenant pour les 106 foyers participants dans le département à ce challenge d'économie d'énergie. Près de 400 personnes au total réparties en 9 équipes sur tout le département se sont lancées dans la chasse aux économies d'énergie

Ce défi existe depuis 2010 en Indre et Loire et chaque année, les participants sont de plus en plus nombreux actuellement 106 foyers participents à ce défi depuis le 1ier décembre jusqu'au 30 avril. Ce sont donc près de 400 personnes qui sont impliquées au quotidien dans ce défi d'économie d'électricité et d'eau. Les deux animateurs du défi - l'Agence locale de l'Energie et l'association Couleurs Sauvages- supervisent les équipes et les progrès de chacune.

Pour l'instant donc c'est l'équipe lochoise - Ecolochois - qui est en tête avec une baisse de 39% de sa consommation d'électricité. L'équipe Gâtines-Choisilles-Pays de Racan arrive en seconde position avec une économie d'électricité de 21 % et d'eau de 18%

Eric Lapleau fait partie de l'équipe A Led (11 familles représentant une quarantaine de personnes) il est aussi Vice président de la nouvelle Communauté de communes Gâtines-Choisilles-Pays de Racan en charge du développement durable. Il a prévu les membres de son équipe : entre son habitat troglodytique et son travail à domicile, il allait "plomber les résultats"

Avec sa famille (3 personnes au total vivent encore à la maison), ce sont des gros consommateurs d'énergie, car d'une part l'activité professionnelle est installée dans la maison et la maison est ... troglodytique ! mais contrairement aux idées reçues, dans un habitat troglo c'est l'été qui est le plus difficile à gérer avec les problèmes de condensation.

Toujours est-il qu'Eric Lapleau et sa famille ont donc mis en place des astuces pour réaliser des économies d'énergie : d'abord les relevés quotidiens des températures par exemple incitent à tenir le défi et donc astuce : la maison troglodytique est chauffée une demi-heure sur deux, idem pour la douche, un minuteur accordant 5 minutes d'eau courante pour la toilette est installée dans la salle de bain et enfin autre astuce, les robinets sont équipés de mousseur pour limiter la consommation d'eau. Et Eric Lapleau l'assure le confort n'est pas sacrifié !

des mousseurs pour limiter la consommation d'eau © Maxppp - maxppp

Baptiste Mennesson est le capitaine de l'équipe A Led à charge pour lui de motiver les troupes mais sans pour autant se passer du confort et de l'aspect ludique du défi. Pour réussir le défi, il faut souder l'équipe et donc il organise régulièrement des réunions "Tupperwatt" pour dynamiser le moral et trouver de nouvelles astuces et dans ces cas-là l'imagination est au pouvoir : cela va de la plus simple : éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, à la récupération de l'eau de pluie pour arroser les plantes, mais aussi donc au minuteur sous la douche pour éviter de faire couler l'équivalent d'une baignoire, ce qui gâcherait le défi et les résultats.

Récupérer l'eau de pluie pour l'arrosage des plantes et du jardin © Maxppp - Maxppp

Pas question au sein de l'équipe d'attribuer des bonnes et mauvaises notes, par contre d'un coin du département à l'autre, le capitaine de l'équipe A Led peut voir les économies réalisées par les autres et motiver ses troupes à la prochaine réunion "Tupperwatt" !

Si vous souhaitez participer à ce Défi Energie, vous pouvez vous inscrire sur le site de l'Agence Locale de l'Energie (ALE37) et sur le site de l'association Couleurs Sauvages ou rejoindre les participants sur le Facebook Familles à énergie positive