Déficit de soleil à Nancy : "L'hiver est trop long, vivement le printemps !"

Nancy, France

"Le soleil nous manque. On aimerait bien qu'il vienne scintiller un peu plus, réchauffer nos corps et nos cœurs. L'hiver est long, trop long ici. Vivement le printemps !" Le ressenti des Lorrains est bel et bien une réalité : le soleil brille par son absence cet hiver. Selon les données de Météo France Nancy-Tomblaine, l'ensoleillement à Nancy depuis le 1er décembre et jusqu'à jeudi 7 février était de 100 heures alors que la norme pour la même période (calculée sur 30 années) est de 120 heures.

Ile Maurice, République dominicaine, Canaries, Egypte

Un déficit que les plus chanceux comblent par une destination soleil pendant ces vacances scolaires. "On a actuellement des départs un peu lointains, comme l'île Maurice ou la République dominicaine", indique Delphine Durand, responsable d'une agence de voyage à Nancy. "Il y a aussi les Canaries et on a un grand retour de l'Egypte cette année, ce qui nous fait très plaisir."

En février, c'est toujours agréable de venir couper l'hiver. On commence tous à être très blancs, un peu maussades avec la pluie et le froid. Partir au soleil permet de revenir avec le sourire pour finir l'hiver !" - Delphine Durand, responsable d'une agence de voyage à Nancy

Pour Météo France, l'hiver s'échelonne de début décembre à fin février. Le plus ensoleillé à Nancy depuis 1950 est l'hiver 1974-1975 avec 244 heures (la norme est de 176 heures). L'hiver le moins ensoleillé est beaucoup plus récent : celui de 2012-2013 avec seulement 97 heures. Un motif de consolation : l'automne 2018 a été le 2e plus ensoleillé à Nancy depuis 1950 avec un astre qui a brillé 477 heures, soit 150 heures de plus que la normale !