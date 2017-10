Dégradation des routes : le Département expérimente une nouvelle technologie

Pour réparer les fissures qui se forment sur les routes, le Conseil départemental de Meurthe et Moselle expérimente une nouvelle technique « le Road Mesh » qui permet de fortifier les couches d’enrobé

Le conseil départemental de Meurthe et Moselle dépense chaque année plus de 8 millions d'euros pour refaire et déneiger les 3200 kms de route dont il a la charge, des routes particulièrement dégradées en raison de l'hiver mais aussi de la sécheresse comme le souligne Aléxia Gonçalves, en charge de la gestion technique des routes au Conseil Départemental « On parle souvent de dégradations d’hiver mais les routes souffrent aussi de la sécheresse, notamment dans les milieux boisés où les arbres pompent l’eau sur les terrains argileux. De nombreux secteurs sont concernés chez nous, dans le Toulois, dans le Pays Haut et même dans l’agglomération de Nancy »

Les chaussées souffrent aussi de la sécheresse © Radio France - Mohand Chibani

Le "Road Mesh", une technique venue des Etats Unis

Pour éviter que cela ne devienne un puits sans fond, le conseil départemental expérimente une nouvelle technologie : le "Road Mesh", une technique américaine qui permet de fortifier les couches d'enrobé.

C'est la première fois que le procédé est testé en France sur une route départementale, la D 960 entre Toul et Blénod-les-Toul mais avant de valider cette nouvelle technique, les services du Département veut expérimenter toutes les techniques existantes. Elles seront appliquées sur trois tronçons successifs, sur 1/3 sera refait avec un enrobé simple, 1/3 utilisera une géogrille classique (déjà utilisé à plusieurs reprises pour l’entretien des routes) et sur le dernier tiers, sera donc appliqué cette nouvelle technologie du « road mesh » composé d’un grillage double torsion et qui sera posé dans l’enrobé.

Le "Road Mesh", une technologie qui a déjà fait ses preuves aux Etats Unis © Radio France - Mohand Chibani

En intervenant moins souvent, nous ferons des économies, André Corzani, vice-président en charge des infrastructures

Cette dernière technique coûte cependant deux fois plus cher qu’un enrobé classique, mais André Corzani, vice-président du conseil départemental en charge des infrastructures y voit des économies à plus long terme « Si cette technique peut nous éviter de traiter la route chaque année, nous serons gagnants. On intervient moins souvent donc on fera des économies »

Un bilan sera fait dans deux ou trois ans et si l'expérience s'avère concluante, cette nouvelle technologie sera appliquée sur l'ensemble du réseau départemental.