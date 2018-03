Open bar au centre commercial Jaude 1 ! Ce 21 mars, l'association Consommation, Logement et Cadre de vie de Clermont-Ferrand a proposé aux passants de goûter à l'aveugle trois sortes d'eau (courante, minérale et eau de source). Le but ? Encourager le public à privilégier l'eau du robinet.

Savez-vous reconnaître une eau minérale d'une eau de source et d'une eau courante ? Voilà le défi proposé aux passants par l'association clermontoise CLCV ce mercredi 21 mars au centre commercial Jaude 1. Une dégustation à l'aveugle destinée à promouvoir l'eau du robinet.

Plus économique et plus écolo

On défend l'eau du robinet de Clermont-Ferrand. D'une part elle est beaucoup plus suivie que l'eau en bouteille. D'autre part, elle ne fait pas de déchets. Et elle est 300 fois moins chère que l'eau en bouteille." Guy Gravelat, bénévole à l'association Consommation, Logement et Cadre de vie.

Et la tâche n'est pas facile, car les dégustateurs sont nombreux à préférer les eaux minérales ou eaux de source. "Ça sent souvent la javel, grimace Mireille en parlant de son eau du robinet. Je n'en bois jamais !" Pareil pour Virginie, mère de famille. Chez elle, les enfants ne jurent que par l'eau en bouteille "On en boit deux litres par jour !" estime cette maman.

Des idées reçues

"L'eau du robinet n'est pas moins bonne que les autres", dément formellement Guy Gravelat. "Et celle de Clermont-Ferrand est très bien traitée." A ceux qui lui rétorquent qu'elle sent le chlore ce bénévole donne le même conseil :

Il y a un moyen très simple de s'en débarrasser. On tire de l'eau dans une carafe ou une bouteille en verre sans la remplir complètement. On la laisse dégazer à température ambiante quatre ou cinq heures et c'est fini ! Pourquoi se pourrir la vie alors qu'on a qu'un robinet à tourner ? "

Alors, convaincu ?