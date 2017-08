Déjà des champignons dans les forêts de Lorraine !

Cette année les champignons ont poussé plus tôt et sont plus nombreux que d'habitude en Lorraine. C'est une bonne nouvelle pour les cueilleurs qui doivent tout de même être vigilants. Les experts rappellent que certaines espèces demeurent toxiques.

Amanite phalloïde, bolet diabolique...Ces mots ne vous disent peut être rien mais c'est la terreur des cueilleurs de champignons : ils sont mortels. Cette année les champignons ont poussé plus tôt et son plus nombreux que d'habitude en Lorraine. C'est une bonne nouvelle pour les chercheurs de champignons qui doivent tout de même faire attention à ce qu'ils cueillent dans les forêts de Lorraine.

Une pousse précoce liée aux conditions météorologiques

Dans la forêt de Vitrimont en Meurthe-et-Moselle, Jean Claude Estatico, membre de la société lorraine de mycologie, fait l'état des lieux. Et à peine entré dans la forêt, le mycologue trouve déjà de nombreux cèpes. Cette année, la saison des champignons a débuté plus tôt que d’habitude :

Jean-Claude Estatico, mycologue, cherchent des champignons à la forêt de Vitrimont © Radio France - Seina Baalouche

La raison pour laquelle il y a beaucoup de champignons c’est que le printemps et le début de l’été ont été très secs. Aux premières pluies, ils sont sortis de terre. On a donc un climat favorable puisqu'il fait chaud et humide ce qui favorise le développement du champignon" Jean Claude Estatico - mycologue

Pour cueillir des champignons comestibles, il ne faut pas se fier aux dictons !

Et l’expert prévient plus de champignons doit aller de pair avec une plus grande vigilance de la part des cueilleurs :

On ne peut pas s’apercevoir de la toxicité d'un champignon. On ne peut pas la voir à l’œil, on ne peut pas la sentir et on ne peut pas en goûtant un champignon savoir s’il est toxique ou pas. Il peut être très amer mais cela ne veut pas dire qu’il est toxique." Jean Claude Estatico - mycologue

L'Amanite phalloïde est un champignon mortel. © Radio France - Seina Baalouche

Jean-Claude Estatico défend de se fier aux dictons sur les champignons : "les dictons anciens comme "il est beau et il sent bon" et bien c’est faux : une amanite phalloïde c’est un très beau champignon qui est aussi mortel." explique-t'il.

Pour déterminer si un champignon est toxique ou pas, vous pouvez vous rendre dans certaines pharmacies ou directement contacter la société Lorraine de Mycologie.