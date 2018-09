A Bassora, en Irak, l'eau polluée et de plus en plus salée provoque des intoxications humaines et décime les poissons.

Alain Delon, Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Bernard Lavilliers, Louane, Nolwenn Leroy, Patti Smith, Charles Aznavour, Isabelle Huppert, Laëtitia Casta, Antoine de Caunes, Nicolas Croisille... 200 personnalités du monde des arts, du spectacle et de la science lancent ce lundi un cri d'urgence pour sauver la planète. "Face au plus grand défi de l'histoire de l'humanité, le pouvoir politique doit agir fermement et immédiatement", estiment-ils dans une tribune publiée par Le Monde, quelques jours après la démission de Nicolas Hulot.

"Nous vivons un cataclysme planétaire"

Cette tribune répond à un appel de l'actrice Juliette Binoche et de l'astrophysicien Aurélien Barrau, lancé "quelques jours après la démission de Nicolas Hulot". Face au "cataclysme planétaire" que "nous vivons", les signataires, artistes, journalistes, écrivains, photographes, ou scientifiques estiment qu'il "est temps d'être sérieux".

Ils listent ainsi les effets du changement climatique et de la réduction de la biodiversité à travers la planète : "réchauffement climatique, diminution drastique des espaces de vie, effondrement de la biodiversité, pollution profonde des sols, de l’eau et de l’air, déforestation rapide : tous les indicateurs sont alarmants", avertissent-ils. "Mais il n'est pas trop tard pour éviter le pire", estiment-ils.

Nous proposons le choix du politique - loin des lobbys - et des mesures potentiellement impopulaires - les signataires de la tribune

"Nous considérons donc que toute action politique qui ne ferait pas de la lutte contre ce cataclysme sa priorité concrète, annoncée et assumée, ne serait plus crédible", annoncent ces signataires. "Nous proposons le choix du politique - loin des lobbys - et des mesures potentiellement impopulaires qui en résulteront", écrivent-ils.

Le nom du successeur de Nicolas Hulot est attendu d'ici mardi.