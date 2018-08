Des pluies diluviennes sont tombées ce jeudi sur les Bouches-du-Rhône et le Var, toujours placés en vigilance orange pour orages, pluies et inondations.

Provence, France

Pluies torrentielles à Marseille et Aix-en-Provence, menaces de crues de l'Huveaune et de l'Arc, grêle à Aubagne, montée des eaux dans les gorges du Verdon, trombe marine à Cassis, coupures d'électricité à Salon-de-Provence, plages fermées à La Ciotat... Un véritable déluge s'est abattu sur les Bouches-du-Rhône et le Var ce jeudi, alors que les deux départements sont placés en vigilance orange par Météo France.

En milieu de matinée, des grêlons gros comme des balles de ping pong sont tombés sur Aubagne, dont les rues se sont transformées en rivières. Une cellule de crise a été déclenchée à la mairie.

Orage en cours sur Aubagne ...😨😨😨 pic.twitter.com/4yb7nOW4aq — Bourgue Thierry (@BourgueThierry) August 9, 2018

À la mi-journée, il faisait quasiment nuit à Aix-en-Provence, où la pluie est tombée à verses et à Marseille, où les impacts de foudre ont été nombreux. Des coupures d'électricité ont également été constatées, à Salon-de-Provence notamment. À 15h, les pompiers des Bouches-du-Rhône avaient déjà été mobilisés sur plus de 150 interventions, notamment à Gémenos où un lotissement a été inondé.

🔴 INFO - #Marseille: De forts orages ont éclatés entre Languedoc & Provence comme sur le Vieux-Port de Marseille où s'est abattue la foudre." (Vidéo: @MeteoExpress) pic.twitter.com/VD3gE6SHjs — FranceNews24 (@FranceNews24) August 9, 2018

Une quinzaine de plages sont fermées à Marseille et les communes de Saint-Cyr-sur-Mer et La Ciotat ont annoncé la fermeture de l'ensemble de leurs plages. En mer, des trombes marines ont été observées à Cassis, Port-Saint-Louis du Rhône et La Madrague.

Plusieurs rivières ont été placées en vigilance crue, comme l'Huveaune et l'Arc. De leur côté, les préfets du Var et des Alpes-de-Haute-Provence ont annoncé conjointement la fermeture de l'accès aux gorges du Verdon en raison des fortes ravales de vent et des orages. La décision a été prise pour assurer la sécurité des touristes actuellement sur le site.

Sur décision préfectorale : l'accès aux gorges du Verdon est fermé en raison du #vent violent à partir de 12h00. pic.twitter.com/ZbenBuItpQ — Sapeurs Pompiers VAR (@SDIS83) August 9, 2018

La circulation reste compliquée sur plusieurs axes provençaux comme l'A7 et l'A51, en direction de Marseille, ainsi que sur l'A50, à hauteur d'Aubagne où la visibilité ne dépassait pas 100 mètres à 15h30.

Dans le Vaucluse et le Gard voisins, la situation est tout aussi compliquée. Plusieurs département du Sud-Est restent placés en vigilance orange aux orages, pluie et inondations jusqu'à ce jeudi soir.