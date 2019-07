Démantèlement du site nucléaire Superphénix en Isère : la cuve du réacteur a été ouverte

Le démantèlement de l'ancienne centrale nucléaire de Creys-Malville vient de franchir une nouvelle étape. La cuve du réacteur vient d'être ouverte, et le premier bouchon retiré. L'opération a duré dix heures et demandé deux ans de préparation.

La cuve du réacteur Superphénix sur le site nucléaire de Creys-Malville en Isère vient d'être ouverte ; c'est une nouvelle étape dans le démantèlement de l'ancienne centrale, commencée en 2006. "On s'est concentré les dix premières années par le retrait du sodium" explique Damien Bilbault, le directeur du site. En effet, la particularité du Superphénix étant d'être refroidi par du sodium, pas par de l'eau. "Maintenant qu'il n'y a plus de sodium, il s'agit en fait d'entrer dans la phase de démantèlement plus classique, qui est de s'occuper des parties les plus radioactives de l'installation". Après deux ans de préparation, c'est donc ce qu'il s'est passé ce mardi.

La cuve du réacteur est fermée par trois bouchons, imbriqués les uns dans les autres. C'est le tout premier, dit "bouchon couvercle coeur", le plus proche du combustible, qui vient d'être retiré. Un bouchon de 11 mètres de haut, 4 mètres de diamètre et pesant 188 tonnes. Des machines spécifiques ont dû être créés pour pouvoir mener l'opération. Celui-ci a ensuite été enveloppé pour contenir sa radioactivité, puis confiné dans un atelier construit dans le bâtiment même du réacteur. L'opération a duré 10 heures, et nécessité une vingtaine de personnels EDF. Un robot piloté à distance va maintenant le découper, pour pouvoir ensuite l'évacuer.

Restent encore au-dessus de la cuve deux bouchons, dits tournants, dans lesquels était imbriqué le premier qui vient d'être. Le deuxième sera retiré quant à lui à la fin de l'été ; puis le troisième et dernier bouchon de la cuve l'année prochaine. Des opérations supervisées désormais par Mathieu Ponnet, qui succède à Damien Bilbault en tant que directeur du site. Il entre en fonction début août.