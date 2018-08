Poitiers, France

Ségolène Royal, ancienne présidente de Poitou-Charentes, ex-ministre de l'écologie

Je respecte le choix de Nicolas Hulot. Il prouve que les batailles pour l’Environnement, je le sais d’expérience, sont très difficiles mais tellement cruciales. La France doit garder le leadership climatique et être au combat avec les forces vives de la planète qui espèrent 🌎 — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) August 28, 2018

Sacha Houlié, député LREM de la Vienne, proche d'Emmanuel Macron

"Un bilan fort, un travail qui se poursuit". Dans un communiqué commun avec Jacques Savatier et Nicolas Turquois, les deux autres parlementaires de la majorité dans le département, Sacha Houlié regrette"ce départ d’un militant de la cause écologique et solidaire avec lequel la majorité a construit des avancées importantes. Cet engagement s’est traduit par une loi interdisant l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures.

"L’action du Ministère et de la majorité, c’est aussi l’arrêt de la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, l’interdiction du glyphosate sous 3 ans (contre le renouvellement de 10 ans voulu par nos partenaires européens)... Les travaux de la majorité se poursuivent notamment avec le plan 0 plastique non recyclé, la lutte contre l’obsolescence programmée, les investissement majeurs (15 milliards d’euros) pour le développement de l’éolien et du photovoltaïque".

Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres, ex-ministre de l'écologie