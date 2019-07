Démonstration d’extraction de miel pour des enfants de Marsannay-la-Côte

Marsannay-la-Côte, France

Pour faire aux enfants une démonstration d’extraction de miel, les membres de l’association Sauvegarde des Abeilles, Gardiennes de l'Environnement, ont d’abord dû se rendre dans les ruchers de Marsannay-la-Côte afin d'y prélever des rayons. Ils les ont ensuite transportés dans les locaux de l’espace Bachelard, avec tout le matériel nécessaire à l’extraction : bassines, couteaux, et centrifugeuses.

Par groupes, les enfants ont enfin découvert les mystères des abeilles, comment elles construisaient les alvéoles remplies de miel, puis fermées à la cire. Ils ont pu précautionneusement désoperculer eux-mêmes les rayons, et actionner la centrifugeuse à manivelle qui en a extrait le miel. Sans oublier une petite dégustation finale.

Beaucoup de vigueur pour tourner la manivelle de la centrifugeuse © Radio France - Jacky Page

Trois ruchers sur des sites de la commune

Ce type d’animation est permis par l’implantation de trois ruchers sur des sites communaux de Marsannay-la-Côte. On trouve ainsi une ruche dans l’enceinte même du centre social, mais s’ils peuvent la voir derrière une baie vitrée, les enfants ne peuvent pas y accéder, pour d’évidentes raisons de sécurité.

D’autres ruches sont installées au centre technique communal, ainsi qu’au cimetière, où les abeilles se portent très bien, selon Roland Castellani, de l'association SAGE : « il y a trois ruches qui marchent très bien. Il y a beaucoup de fleurs autour, les personnes qui viennent au cimetière leur mettent de l’eau dans leur coupelle pour qu’elles puissent venir s’abreuver, et puis Marsannay est une ville Zéro Phyto, elles sont vraiment là où il faut ».

Du miel pour les jeunes mariés

L'association Sauvegarde des Abeilles, Gardiennes de l'Environnement a installé à ce jour une quarantaine de ruches dans l’agglomération dijonnaise. Les abeilles ont-elles souffert de la canicule et de la sécheresse ? Philippe Leblond, membre de la SAGE, estime que les insectes ont pu effectivement souffrir, « puisqu’il n’y avait plus de nectar dans les plantes, on a dû leur donner de l’eau. Une ruche nécessite beaucoup d’eau. On a un indicateur qui nous est donné par la commission technique : actuellement les abeilles ont faim, elles commencent à taper dans leurs provisions, ce qui les rend relativement agressives ».

Quant au miel récolté, que devient-il ? L’association en récupère une grande partie pour ses animations, et la commune en rachète pour un usage original, souligne Alain Boisneau, chargé de mission Agenda 21 et développement durable à Marsannay-la-Côte : « on en offre à tous les jeunes mariés de la commune, pour leur lune de miel ».