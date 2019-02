Déneigement : le coup de gueule du conseil départemental de l'Ardèche

Privas, France

Une fois encore la circulation a été interrompue sur la route départementale 104 en Ardèche entre Privas et Aubenas samedi après-midi. A l'origine un épisode de neige qui a touché tous les secteurs en altitude dans le département dont le col de l'Escrinet, point le plus haut de cette route à 787 mètres d'altitude. Ce n'est pas la neige qui a contraint le conseil départemental à fermer la route mais les véhicules qui se sont engagés sans pneus neige et qui très vite se sont mis en travers de la route.

Un déneigement impossible

C'est un grand classique des épisodes neigeux mais cette fois le conseil départemental en a marre d'endosser la responsabilité de la fermeture du col de l'Escrinet. A 15H30, il y avait moins de dix centimètres de neige au sommet du col. Pourtant il était très difficile de passer tant il y avait de voitures en difficulté, arrêtées au milieu de la route et ne pouvant plus repartir. Les équipements spéciaux étaient obligatoires samedi pour passer le col mais visiblement les automobilistes n'ont pas pris en compte cette obligation. Pourtant plusieurs panneaux à message variable indiquaient la nécessité de pneus neige notamment à Saint-Privas, côté sud et à Veyras, côté nord. Conséquence : les engins de déneigement n'ont pas pu passer.

Des appels de détresse de plus en plus nombreux

Le conseil départemental doit face à des appels de détresse de plus en plus nombreux lors des épisodes neigeux. Souvent de la part d'automobilistes qui s'aventurent sur des chemins pas dégagés : ça été à nouveau le cas le week-end dernier avec plusieurs appels de détresse ou des pompiers qui demandent un engin de déneigement pour aller secourir des automobilistes sur le réseau communal. Les engins envoyés pour gérer des cas particuliers ne sont plus utilisables pour dégager les grands axes routiers. Le conseil départemental de l'Ardèche recommande de bien regarder la météo et les conditions de circulation avant de s'engager sur le réseau routier notamment en altitude.