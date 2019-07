Des abeilles deviennent agressives au jardin public de Cognac

Les abeilles France Bleu Touraine et leur reine

Cognac, France

Plusieurs personnes ont été piquées par des abeilles aux abords du Jardin Public de Cognac hier vers 13h. Une personne, allergique, a même dû être prise en charge par les pompiers. Les insectes provenaient en fait des ruches installées sur le toit du Musée d'art et d'histoire. L'apicultrice qui s'en occupe, Isabelle Garnier, était en train de faire une visite approfondie des ruches. Une opération annuelle qui permet d'éviter que les abeilles ne forment des essaims et piquent les spectateurs du Cognac Blues Passion.

Problème, cette intervention peut rendre les abeilles agressives. Et si d'habitude, elles s'attaquent plutôt à l'apicultrice, le temps orageux d'aujourd'hui les a poussées à aller plus loin. Heureusement, le Jardin Public était fermé et les techniciens du festival en pause déjeuner. Pour éviter que cela se reproduise à l'avenir, Isabelle Garnier envisage de faire les prochaines visites plutôt après 19h, quand il y a moins de monde aux abords du musée.