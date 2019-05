Des actions éco-citoyennes à Ernée et à Château-Gontier-sur-Mayenne

Ernée, France

La municipalité d'Ernée invite les habitants à participer à plusieurs actions pour préserver leur cadre de vie. Toute une semaine d'animations liée à la protection de l'environnement et ça commence ce samedi avec des "portes ouvertes" aux serres municipales. Parmi les temps forts : on pourra essayer des vélos électriques, la projection du film "Demain" et samedi prochain, 25 mai, un désherbage éco-citoyen de la commune, ouvert à tous.

Dans le cadre de la journée citoyenne, la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne organise, de son côté, ce samedi, une collecte de mégots. Cette action est appelée à durer toute l’année et des collectes seront régulièrement faites dans les lieux publics, les entreprises, aux abords des lycées, du Centre Hospitalier du Haut-Anjou. Un mégot de cigarette peut mettre jusqu’à 12 ans à se décomposer. Il contient plus de 2500 substances toxiques. Les mégots collectés seront recyclés, passés dans cinq bains différents afin de les purifier et les fibres assainies seront réutilisées pour fabriquer de petits objets.

