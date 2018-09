Une quarantaine de personnes, des agents de l'ONF en majorité plus quelques citoyens, ont pris le départ de la marche depuis le Castillet.

Perpignan, France

De Perpignan au nord de l'Auvergne, il y a plus de 500 kilomètres. C'est le parcours que vont effectuer pendant un peu plus d'un mois des agents de l'ONF mais aussi des citoyens pour alerter sur les dangers qui menacent, selon eux, les forêts françaises : «industrialisation», «privatisation», «gestion anarchique».

Certains ne participent qu'à une étape, entre Perpignan et Estagel. D'autres, comme Michel, retraité de l'ONF, vont faire l'intégralité du parcours : «Le but c'est de se donner le temps, explique-t-il. Nous prenons le temps de la forêt et pas celui de la société d'aujourd'hui».

Trois autres marches, aux départs de Valence, Strasbourg et Mulhouse se sont également mises en route. Toutes vont converger vers l'Auvergne avec une arrivée prévue le 24 octobre.

Les forêts, «vache à lait» de l'industrie ?

Sur les trente dernières années, quatre emplois de gardes forestiers sur dix ont disparu. «On a appris récemment l'annonce de 1500 suppressions supplémentaires», explique Stéphane, agent forestier dans l'Aude. Ce n'est pas la seule inquiétude de la corporation. Philippe Canal, porte-parole de l'intersyndicale, évoque un risque de «privatisation de la gestion des forêts publiques». Il regrette que la politique actuelle consiste à «adapter la forêt aux demandes de l'industrie alors que c'est à l'industrie de s'adapter à ce que la forêt peut donner».

«Qu'on arrête de prendre la forêt pour une vache à lait», corrobore Jean Luc, agent forestier dans les Corbières.

Les agents de l'ONF demandent l'ouverture de discussions avec les ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique afin de négocier le prochain contrat entre l'Etat et l'ONF.